Cura monoclonale, 55enne di Castelfidardo salvata dal Covid: «Dopo un mese posso tornare a vivere»

È grazie alla Cura monoclonale che una signora marchigiana può dire di essere tornata a vivere Dopo il contagio da Covid-19: 55enne di Castelfidardo, in provincia di Ancona, la donna è seguita dalle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, il cui lavoro – in questi giorni – è più intenso che mai. È Il Resto del Carlino a raccontare l'attività delle Usca in provincia di Ancona e la testimonianza della donna "presa 'per i capelli' dai sanitari".

"Da inizio anno – riferisce Massimo Magi, coordinatore Usca zona sud – visite e tamponi sono raddoppiati passando da tre-cinque visite ...

