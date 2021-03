Covid: in Lombardia Ats e Asst verificheranno con Aria per concludere over 80 entro 11 aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Saranno contattati telefonicamente , a partire da domani, dal call center di Aria e verificati successivamente da Ats e Asst gli elenchi degli over 80 che hanno ricevuto l'appuntamento per la vaccinazione entro il 2 aprile. Si tratta di 115.000 nominativi ai quali si aggiungeranno gli altri 205.000 che riceveranno la somministrazione entro l'11 aprile, data in cui è prevista la conclusione della prima inoculazione agli over 80. La decisione è stata comunicata nel corso di un vertice presieduto dalla vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, con il Dg Giovanni Pavesi e i direttori di Ats, Asst e Irccs lombardi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Saranno contattati telefonicamente , a partire da domani, dal call center die verificati successivamente da Ats egli elenchi degli80 che hanno ricevuto l'appuntamento per la vaccinazioneil 2. Si tratta di 115.000 nominativi ai quali si aggiungeranno gli altri 205.000 che riceveranno la somministrazionel'11, data in cui è prevista la conclusione della prima inoculazione agli80. La decisione è stata comunicata nel corso di un vertice presieduto dalla vice presidente e assessore al Welfare di RegioneLetizia Moratti, con il Dg Giovanni Pavesi e i direttori di Ats,e Irccs lombardi.

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : Vaccini covid, Sileri: “È grave quanto sta accadendo in Lombardia. Serve un’unica piattaforma nazionale in tempi ra… - CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - Simo07827689 : RT @Danireport: Der Spiegel accusa Conte e Speranza per il disastro Covid in Lombardia. Fontana nemmeno menzionato. Lo sanno che la sanità… - AlbertoPolinel1 : @missinred @RegLombardia Vero, qs black out del weekend è un ulteriore elemento che dimostra la mala gestione della… -