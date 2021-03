Covid, calano per il secondo giorno di fila i positivi ma resta alto l’indice di contagio (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Per il secondo giorno di fila cala il numero delle persone attualmente contagiate dal Covid nel Casertano: oggi sono 7157, rispetto alla giornata di ieri sono 71 in meno, e ciò grazie ad una differenza positiva tra guariti e contagiati giornalieri: 303 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte 234 nuovi casi. Anche tra sabato e domenica i guariti avevano superato i positivi (314 contro 256). Saranno decisivi i prossimi giorni per capire sei l trend si è invertito, passando da una crescita stabile della curva dei contagi, che si è registrata ininterrottamente da inizio marzo (in tre settimane i positivi attuali sono aumentati di 3mila unità), ad una fase decrescita dovuta probabilmente agli effetti delle misure restrittive e alla campagna ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Per ildicala il numero delle persone attualmente contagiate dalnel Casertano: oggi sono 7157, rispetto alla giornata di ieri sono 71 in meno, e ciò grazie ad una differenza positiva tra guariti e contagiati giornalieri: 303 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte 234 nuovi casi. Anche tra sabato e domenica i guariti avevano superato i(314 contro 256). Saranno decisivi i prossimi giorni per capire sei l trend si è invertito, passando da una crescita stabile della curva dei contagi, che si è registrata ininterrottamente da inizio marzo (in tre settimane iattuali sono aumentati di 3mila unità), ad una fase decrescita dovuta probabilmente agli effetti delle misure restrittive e alla campagna ...

