Cipollini in aula nega le accuse di violenze e minacce all'ex moglie (Di lunedì 22 marzo 2021) Mario Cipollini, nel giorno del suo 54° compleanno, è comparso in tribunale a Lucca nell'udienza del processo che lo vede imputato per lesioni personali e minacce alle ex moglie Sabrina Landucci. Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Mario, nel giorno del suo 54° compleanno, è comparso in tribunale a Lucca nell'udienza del processo che lo vede imputato per lesioni personali ealle exSabrina Landucci. Il ...

Advertising

fseviareggio : RT @iltirreno: L'ex campione di ciclismo in aula a Lucca per rispondere all'accusa di maltrattamenti che gli è stata rivolta dalla ex mogli… - Gazzetta_it : Cipollini in aula nega le accuse di violenze e minacce all’ex moglie - Yogaolic : RT @repubblica: Mario Cipollini in aula: a processo per lezioni e minacce alla ex moglie rigetta le accuse - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Mario Cipollini in aula: a processo per lezioni e minacce alla ex moglie rigetta le accuse - repubblica : Mario Cipollini in aula: a processo per lezioni e minacce alla ex moglie rigetta le accuse -