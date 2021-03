Can Yaman e Diletta Leotta: weekend a Roma e a cena con Ozpetek (Di lunedì 22 marzo 2021) Inseparabili Can Yaman e Diletta Leotta che trascorrono il weekend a Roma e cenano a casa di Ferzan Ozpetek Nonostante c’è ancora chi sostiene che Can Yaman e Diletta Leotta non stiano insieme, ma è solo una montatura per far parlare di loro, i due continuano ad essere notati. Se il settimanale “Gente” li ha paparazzati a Milano mentre camminavano fianco a fianco e si tenevano per mano in una delle vie del centro, il paparazzo Maurizio Sorge ha pizzicato l’attore turco e la conduttrice di Dazn a Roma questo weekend. I due sarebbero stati avvistati fuori dall’Hotel Eden, lì dove furono realizzati i primi scatti rubati, e sulla macchina di Can Yaman con alla guida ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Inseparabili Canche trascorrono ilno a casa di FerzanNonostante c’è ancora chi sostiene che Cannon stiano insieme, ma è solo una montatura per far parlare di loro, i due continuano ad essere notati. Se il settimanale “Gente” li ha paparazzati a Milano mentre camminavano fianco a fianco e si tenevano per mano in una delle vie del centro, il paparazzo Maurizio Sorge ha pizzicato l’attore turco e la conduttrice di Dazn aquesto. I due sarebbero stati avvistati fuori dall’Hotel Eden, lì dove furono realizzati i primi scatti rubati, e sulla macchina di Cancon alla guida ...

