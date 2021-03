Acqua 2050, preservarla oggi per continuare in viaggio nel tempo (Di lunedì 22 marzo 2021) di Federica Daga, portavoce del MoVimento 5 Stelle nella Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Ogni goccia d’Acqua è una macchina del tempo pronta a portare la vita nel futuro. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre lavorato per continuare a rendere possibile questo viaggio. In questi anni siamo stati l’unico argine al dilagare delle privatizzazioni e delle speculazioni sul diritto umano all’Acqua. Ci siamo impegnati per difenderla e tutelarla contro l’inquinamento. Abbiamo promosso misure per ridurre gli sprechi e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Lavoriamo ogni giorno per sbloccare fondi e immaginare una gestione sostenibile che assicuri questo diritto vitale alle generazioni future. • COSA STIAMO FACENDO – Fondi per le infrastrutture idriche: abbiamo lavorato per avviare rapidamente ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 22 marzo 2021) di Federica Daga, portavoce del MoVimento 5 Stelle nella Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Ogni goccia d’è una macchina delpronta a portare la vita nel futuro. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre lavorato pera rendere possibile questo. In questi anni siamo stati l’unico argine al dilagare delle privatizzazioni e delle speculazioni sul diritto umano all’. Ci siamo impegnati per difenderla e tutelarla contro l’inquinamento. Abbiamo promosso misure per ridurre gli sprechi e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Lavoriamo ogni giorno per sbloccare fondi e immaginare una gestione sostenibile che assicuri questo diritto vitale alle generazioni future. • COSA STIAMO FACENDO – Fondi per le infrastrutture idriche: abbiamo lavorato per avviare rapidamente ...

