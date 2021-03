Verona, D’Amico: «Grande stagione l’anno scorso ma questa non è da meno» (Di domenica 21 marzo 2021) Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole. «Quando si inizia un progetto ci si mette noi stessi, i risultati arrivano se si è bravi e credo che tutte le componenti hanno fatto si che potessimo crescere. Sicuramente l’anno scorso è stata una Grande annata e quella di quest’anno non è da meno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tony, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole Tony, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole. «Quando si inizia un progetto ci si mette noi stessi, i risultati arrivano se si è bravi e credo che tutte le componenti hanno fatto si che potessimo crescere. Sicuramenteè stata unaannata e quella di quest’anno non è da». Leggi su Calcionews24.com

