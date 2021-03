Uomini e donne, Elga Enardu si rifà il naso in piena pandemia: piovono critiche (Di domenica 21 marzo 2021) L’ex volto di Uomini e donne, Elga Enardu, è al centro di una polemica mediatica per un intervento al naso a cui si è sottoposta solo dopo averlo posticipato più volte per via delle restrizioni dovute alla pandemia in corso. L’ex tronista sarda ha sostenuto un lungo viaggio dalla Sardegna per raggiungere Roma, dov’era prevista la sua rinosettoplastica, accompagnata dalla sorella gemella Serena, e ha riportato edemi e gonfiori facciali post-intervento. Così come trapela da un post che Elga ha condiviso con i fan sui social, che intanto fa discutere molto e divide l’opinione dell’occhio pubblico. Elga Enardu inondata dalle critiche post-Uomini e donne L’ex tronista di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 marzo 2021) L’ex volto di, è al centro di una polemica mediatica per un intervento ala cui si è sottoposta solo dopo averlo posticipato più volte per via delle restrizioni dovute allain corso. L’ex tronista sarda ha sostenuto un lungo viaggio dalla Sardegna per raggiungere Roma, dov’era prevista la sua rinosettoplastica, accompagnata dalla sorella gemella Serena, e ha riportato edemi e gonfiori facciali post-intervento. Così come trapela da un post cheha condiviso con i fan sui social, che intanto fa discutere molto e divide l’opinione dell’occhio pubblico.inondata dallepost-L’ex tronista di ...

