Traffico Roma del 21-03-2021 ore 19 | 30

(Di domenica 21 marzo 2021) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi segnalati rallentamenti dalla polizia locale su Viale deignoli a causa di un incidente in direzione Ostia altro incidente nella zona est della capitale a Setteville su via di Marco Simone rallentamenti in prossimità di via Bellegra regolare ilsul resto della rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare anticipiamo per domani la chiusura aldi via di Porta Latina per il rifacimento del manto stradale lavori che termineranno il 25 marzo trasporto pubblico lavori quest’oggi per la linea C della metropolitana il servizio interrotto sull’intera tratta Atac ha disposto corse sostitutive effettuate da bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it per questa ...