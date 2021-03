Speranza senza speranza: “Sistema dei colori anche dopo il 6 aprile” (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Superare lo schema a colori pensato dal precedente governo? Neanche per sogno, d’altronde il ministro della Salute, Roberto speranza, è sempre lo stesso. E lui pare proprio affezionato a quel cubo di Rubik fatto stivale. dopo il 6 aprile, giorno in cui scadrà il Dpcm, l’Italia resterà quindi ancora abbarbicata a quello schema. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Per cui sì, sarà confermata”, dice speranza in un’intervista rilasciata a La Stampa. Ci si potrà almeno spostare tra le regioni? Il ministro non si sbilancia, neppure su questo. “Dipenderà dal quadro epidemiologico, ma i nostri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Superare lo schema apensato dal precedente governo? Neper sogno, d’altronde il ministro della Salute, Roberto, è sempre lo stesso. E lui pare proprio affezionato a quel cubo di Rubik fatto stivale.il 6, giorno in cui scadrà il Dpcm, l’Italia resterà quindi ancora abbarbicata a quello schema. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Per cui sì, sarà confermata”, dicein un’intervista rilasciata a La Stampa. Ci si potrà almeno spostare tra le regioni? Il ministro non si sbilancia, neppure su questo. “Dipenderà dal quadro epidemiologico, ma i nostri ...

