Serie B, Denis al 90? risponde a Djordjevic: Chievo-Reggina è 1-1 (Di domenica 21 marzo 2021) Finisce in parita’, 1-1, la sfida del Granillo ma e’ il ChievoVerona a recriminare per le tante occasioni sprecate e per i tre pali colpiti. Decidono le reti di Djordjevic e Denis per la Reggina. Nel primo tempo domina la squadra di Aglietti. A inizio gara Nicolas e’ bravo a salvare su un tiro di Garritano, poi al 26? arriva il primo palo di Canotto a conclusione di una ripartenza; sulla respinta, Djordjevic manda alto. Quasi sul finire del primo tempo Cionek salva su un colpo di testa ravvicinato di Bertagnoli. A inizio ripresa arriva il vantaggio del Chievo: al 2? Garritano lancia Djordjevic che in area evita Dalle Mura e con il destro va in rete. Al 33? ancora Canotto protagonista che con un tiro colpisce entrambi i pali. Bellomo e Denis nel finale ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Finisce in parita’, 1-1, la sfida del Granillo ma e’ ilVerona a recriminare per le tante occasioni sprecate e per i tre pali colpiti. Decidono le reti diper la. Nel primo tempo domina la squadra di Aglietti. A inizio gara Nicolas e’ bravo a salvare su un tiro di Garritano, poi al 26? arriva il primo palo di Canotto a conclusione di una ripartenza; sulla respinta,manda alto. Quasi sul finire del primo tempo Cionek salva su un colpo di testa ravvicinato di Bertagnoli. A inizio ripresa arriva il vantaggio del: al 2? Garritano lanciache in area evita Dalle Mura e con il destro va in rete. Al 33? ancora Canotto protagonista che con un tiro colpisce entrambi i pali. Bellomo enel finale ...

