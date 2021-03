Scarface | Brian De Palma sfidò la censura e fece uscire la versione vietata

Leggi su movieplayer

(Di domenica 21 marzo 2021)Devisse un'esperienza molto particolare con laamericana per il film, contestato per i contenuti violenti.Devisse un'esperienza molto particolare con laamericana per il film, contestato per i contenuti violenti. Il regista sottomise infatti il lungometraggio alla commissione ben tre volte, e in tutte e tre le occasioni, nonostante tagli effettuati dopo le prime due volte, il film ricevette il visto X (oggi NC-17), che ne avrebbe limitato il potenziale commerciale poiché molti cinema rifiutano di proiettare titoli con quel limite d'età (l'equivalente del nostro divieto ai minori di 18 anni). Dopo la terza comunicazione in merito, Dee il suo produttore organizzarono un ...