Salvini “Decreto Sostegno il primo mattoncino | servirà di più”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcune cartelle esattoriali che risalgono a 10-15 anni fa e che in un Paese normale sarebbero già state stralciate. Questoè il centro della riforma? No è il”. Lo ha detto Matteo, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega.“Questoè ilsegnale di un'inversione di tendenza, a favore dei lavoratori autonomi”, ha detto ancora. “Occorrerà fare molto di più, chiederemo al Governo Draghi di agire con coraggio – ha aggiunto il leader del Carroccio -. Sullo scostamento di bilancio chiederemo coraggio, visione e di mettere su tavolo tutto quello che serve. Nel prossimo dl ad aprile non ci sarà qualcosina, ma una montagna, non da scialacquare ma ...