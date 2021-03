Pagani Huayra R, la hypercar più veloce del vento (in soli 30 esemplari) (Di domenica 21 marzo 2021) La Pagani Huayra R è la più estrema delle hypercar mai realizzate dalla factory di San Cesario Sul Panaro. Non è omologata per l'uso stradale ma si può scatenare solo in pista e lo potranno fare solo i trenta fortunati proprietari che decideranno di sborsare 2,6 milioni di euro più le tasse. Insomma, la nuova Pagani Huayra R è una vettura che unisce al più alto livello di ingegneria automobilistica e know-how aerodinamico a una grande sensibilità estetica, in un esercizio che rappresenta la massima espressione dello sviluppo tecnologico di Pagani Automobili. Lo stile unisce la purezza delle linee ed il fascino intramontabile delle vetture di Le Mans e dei campionati del mondo sport prototipi degli anni ‘60 e ‘70, protagoniste di un’era del motorsport che fu sinonimo di battaglie e di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 marzo 2021) LaR è la più estrema dellemai realizzate dalla factory di San Cesario Sul Panaro. Non è omologata per l'uso stradale ma si può scatenare solo in pista e lo potranno fare solo i trenta fortunati proprietari che decideranno di sborsare 2,6 milioni di euro più le tasse. Insomma, la nuovaR è una vettura che unisce al più alto livello di ingegneria automobilistica e know-how aerodinamico a una grande sensibilità estetica, in un esercizio che rappresenta la massima espressione dello sviluppo tecnologico diAutomobili. Lo stile unisce la purezza delle linee ed il fascino intramontabile delle vetture di Le Mans e dei campionati del mondo sport prototipi degli anni ‘60 e ‘70, protagoniste di un’era del motorsport che fu sinonimo di battaglie e di ...

