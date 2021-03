Non è la Rai, che fine ha fatto Eleonora Cecere? Com’è e cosa fa oggi a 42 anni (Di domenica 21 marzo 2021) Ricordate tutti Eleonora Cecere? Era una delle star più amate di ‘Non è la Rai’. Ecco Com’è diventata oggi l’ex valletta. Da giovanissima, Eleonora aveva infatti preso parte al noto programma cult di Gianni Boncompagni di inizio anni ’90. Condotta da Enrica Bonaccorti, la trasmissione ha avuto il merito di aver ‘lanciato‘ tantissime ragazze, che sono poi diventate famosissime nel mondo dello spettacolo. Invece, molte altre sono sparite dal piccolo schermo dopo la partecipazione al seguitissimo programma. Tra queste, c’è senz’alto Eleonora Cecere, che ha recentemente rilasciato un’intervista per ‘I Lunatici‘, trasmissione radiofonica di Rai Radio 2. Eleonora Cecere ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021) Ricordate tutti? Era una delle star più amate di ‘Non è la Rai’. Eccodiventatal’ex valletta. Da giovanissima,aveva infatti preso parte al noto programma cult di GiBoncompagni di inizio’90. Condotta da Enrica Bonaccorti, la trasmissione ha avuto il merito di aver ‘lanciato‘ tantissime ragazze, che sono poi diventate famosissime nel mondo dello spettacolo. Invece, molte altre sono sparite dal piccolo schermo dopo la partecipazione al seguitissimo programma. Tra queste, c’è senz’alto, che ha recentemente rilasciato un’intervista per ‘I Lunatici‘, trasmissione radiofonica di Rai Radio 2....

Advertising

matteosalvinimi : ??Cancellazione del pagamento del Canone Rai per bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi. Non è la soluzione… - ricpuglisi : Continuo a non capire perché i vertici della RAI, e soprattutto di RAI1 e TG1, siano ancora al loro posto. - TgrVeneto : Il 20 marzo del 1994 l'omicidio in #Somalia dei giornalisti Rai #IlariaAlpi Alpi e #MiranHrovatin. Ottavia Piccol… - Brig_Musolino : @anucara @matteosalvinimi Un mio amico dice che è colpa della Ragioneria Generale dello Stato. Un altro mi dice ch… - lucillaincorvat : RT @AlessiaTrip: Ventisette anni senza verità #IlariaAlpi -