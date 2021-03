Mario Draghi, il premier che non vende pentole (Di domenica 21 marzo 2021) Con la conferenza stampa di venerdì 19 marzo, il Presidente del Consiglio Draghi ha confermato lo stile sobrio, unito al chiaro argomentare, che già era emerso nei suoi, fino ad ora, pochi interventi. Ha anche mostrato un piglio tutto sommato accattivante e alla mano, senza per questo scivolare in quello che comincia da tempo ad essere evidenziato come un limite, uno scadimento, del discorso pubblico e del discorso delle pubbliche autorità: il «conversazionalismo». Lo stile proprio della conversazione informale è parte di quel generale fenomeno di preteso avvicinamento del leader politico all’uomo comune che interseca, da un lato, la ‘semplicizzazione’ del discorso politico (ovvero il veicolare contenuti non tanto resi semplici alla comprensione, quanto tradotti in semplicistiche banalizzazioni e per questo traditi), dall’altro la sua personalizzazione. Ovvero la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Con la conferenza stampa di venerdì 19 marzo, il Presidente del Consiglioha confermato lo stile sobrio, unito al chiaro argomentare, che già era emerso nei suoi, fino ad ora, pochi interventi. Ha anche mostrato un piglio tutto sommato accattivante e alla mano, senza per questo scivolare in quello che comincia da tempo ad essere evidenziato come un limite, uno scadimento, del discorso pubblico e del discorso delle pubbliche autorità: il «conversazionalismo». Lo stile proprio della conversazione informale è parte di quel generale fenomeno di preteso avvicinamento del leader politico all’uomo comune che interseca, da un lato, la ‘semplicizzazione’ del discorso politico (ovvero il veicolare contenuti non tanto resi semplici alla comprensione, quanto tradotti in semplicistiche banalizzazioni e per questo traditi), dall’altro la sua personalizzazione. Ovvero la ...

