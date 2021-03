Lotta all’HIV | Bergamo tra le città più virtuose | presto un’app per prenotare il test

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 marzo 2021) A due anni dalla firma della Dichiarazione di Parigi il 18 marzo 2019 a opera del sindaco Giorgio Gori,ha rispettato le promesse, risultando essere una delle trea livello mondiale (su oltre 300nel mondo) a raggiungere l’obiettivo OMS (90-90-90) per il 2020. Ossia, 90% delle persone con HIV diagnosticate, 90% delle persone diagnosticate in terapia e 90% delle persone in terapia con carica virale non rilevabile. I risultati sono stati annunciati ufficialmente nella serata di venerdì 19 marzo con un evento digitale in cui i protagonisti diFast-Track Cities – iniziativa globale che si basa sulla libera scelta delle aree metropolitane di impegnarsi a combattere in modo più efficace e mirato l’infezione da HIV – hanno raccontato il loro percorso fatto di tanto impegno e una rete virtuosa. Nel ...