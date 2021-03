Lo sapevi che quando una coppia entra in crisi può essere colpa della feniletilamina? (Di domenica 21 marzo 2021) E dire che era iniziata così bene: praticamente un colpo di fulmine. All’inizio non riuscivate a staccarvi l’un dall’altro, e avevate tutti quei progetti sul futuro… e poi? Se state ancora chiedendovi cosa sia andato storto con le vostre ultime relazioni – o se questa volta finalmente durerà – c’è una notizia importante che dovreste tenere a mente: non è stata colpa vostra. O non del tutto, per lo meno. Tanto per cominciare, è una cosa che capita a tutti. La durata media dei rapporti di coppia varia a seconda dell’età e dal contesto sociale, ma nella maggior parte dei casi si assesta sui quattro anni. Oltre questo periodo le relazioni resistono solo fra due tipi di coppie. Una è quella che sta insieme solo per abitudine senza che i partner provino un vero interesse reciproco; l’altra quella che invece si impegna consapevolmente a nutrire e far crescere il proprio amore fino a renderlo indistruttibile. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) E dire che era iniziata così bene: praticamente un colpo di fulmine. All’inizio non riuscivate a staccarvi l’un dall’altro, e avevate tutti quei progetti sul futuro… e poi? Se state ancora chiedendovi cosa sia andato storto con le vostre ultime relazioni – o se questa volta finalmente durerà – c’è una notizia importante che dovreste tenere a mente: non è stata colpa vostra. O non del tutto, per lo meno. Tanto per cominciare, è una cosa che capita a tutti. La durata media dei rapporti di coppia varia a seconda dell’età e dal contesto sociale, ma nella maggior parte dei casi si assesta sui quattro anni. Oltre questo periodo le relazioni resistono solo fra due tipi di coppie. Una è quella che sta insieme solo per abitudine senza che i partner provino un vero interesse reciproco; l’altra quella che invece si impegna consapevolmente a nutrire e far crescere il proprio amore fino a renderlo indistruttibile.

emergenzavvf : ?? Lo sapevi che... Fino all'avvento delle sirene fisse su ogni automezzo dei #vigilidelfuoco era presente un 'Tromb… - europainitalia : ?? Sapevi che #ErasmusPlus compie 35 anni nel 2022? ?? Per l’occasione l’UE vuole dedicargli una moneta commemorativ… - inviaggiosempre : RT @Armaduc4: E non mi dire che non lo volevi e che non lo sapevi che finiva così... - WowNotizie : 11 attori che non sapevi avessero interpretato più ruoli in un film LEGGI: - WY97s : devi dire che quando fanno le esibizioni di gruppo mi è un po’ difficile capire chi sia il migliore o altro però ho… -