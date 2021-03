Latina e Provincia, 176 nuovi casi. Ecco i dati di oggi Comune per Comune (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 176 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 13 ad Aprilia, 17 a Cisterna, 10 a Cori, 32 a Fondi, 7 a Formia, 4 a Gaeta, 3 a Itri, 28 a Latina, 1 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 10 a Pontinia, 1 a Ponza, 4 a Priverno, 1 a Roccagorga, 11 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Sermoneta, 5 a Sezze, 1 a Spigno Saturnia e 21 a Terracina. Si registrano anche 2 decessi: si tratta di 2 pazienti residenti rispettivamente ad Aprilia e Formia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 176 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 13 ad Aprilia, 17 a Cisterna, 10 a Cori, 32 a Fondi, 7 a Formia, 4 a Gaeta, 3 a Itri, 28 a, 1 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 10 a Pontinia, 1 a Ponza, 4 a Priverno, 1 a Roccagorga, 11 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Sermoneta, 5 a Sezze, 1 a Spigno Saturnia e 21 a Terracina. Si registrano anche 2 decessi: si tratta di 2 pazienti residenti rispettivamente ad Aprilia e Formia. su Il Corriere della Città.

