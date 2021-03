Juventus - Benevento 0 - 0 | la diretta | Inzaghi regge | ai bianconeri annullato un rigore e un gol

Advertising

juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - ZZiliani : #JuveBenevento 0-0 a fine primo tempo. Nel #Benevento bene #Ionita e #Gaich, nella #Juventus vicino al gol #Abisso,… - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - bluesmaless81 : RT @SerieA_Lawas: Goool Benevento. Juventus 0-1 Benevento - Budulacci70 : RT @ZZiliani: #JuveBenevento 0-0 a fine primo tempo. Nel #Benevento bene #Ionita e #Gaich, nella #Juventus vicino al gol #Abisso, ma il VAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Benevento

L'episodio è questo: al 43' di Juve -, Montipò in uscita bassa si impadronisce del pallone e scivola sull'erba oltre la linea ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ......e - Morata davanti LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata. All.: Pirlo(3 - 5 - ...La Juve prova a reagire dopo l’eliminazione contro il Porto e lo fa pure Cristiano Ronaldo, autore della tripletta che ha steso il Cagliari per la terza vittoria consecutiva in campionato, circostanza ...Prima della sfida con il Benevento il presidente bianconcero ha festeggiato il fenomeno portoghese che ha superato Pelè ...