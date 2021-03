In D derby - day a Messina (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA - " B i s vincit qui se vincit in victoria" (Vince due volte chi domina se stesso nella vittoria): la celebre frase è di Publilio Siro, drammaturgo romano vissuto nel I secolo a. C., ed è molto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA - " B i s vincit qui se vincit in victoria" (Vince due volte chi domina se stesso nella vittoria): la celebre frase è di Publilio Siro, drammaturgo romano vissuto nel I secolo a. C., ed è molto ...

Pescara Basket, derby stracittadino contro il Pescara 1976 Il Pescara 1976, dopo aver ottenuto il ripescaggio nella scorsa estate e confermato la partecipazione al campionato di Serie C Gold, è stato protagonista dell'opening day sul campo della Vigor Matelica, uscendo però sconfitto con il punteggio di 77 - 72. Organico totalmente rivoluzionato rispetto a quello che ha chiuso al quarto posto la stagione regolare in C ...

In D derby-day a Messina Corriere dello Sport.it Capannelle teatro dei record.E domenica 21 marzo le prime due listed della stagione Non si è ancora sopito l’entusiasmo per lo straordinario record delle 10.000 vittorie in carriera ottenuto mercoledì pomeriggio da Enrico Bellei con il successo in sulky a Isabella Ferm, che già è tem ...

Pescara 1976 – Pescara Basket, la presentazione del derby del 21 marzo Il coach Vanoncini: "Giochiamo contro una squadra composta da giocatori solidi ed esperti della catagoria, spiace giocare una gare a spalti deserti" ...

