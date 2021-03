Il fallimento dei vaccini è la sconfitta dell'Europa dei burocrati (Di domenica 21 marzo 2021) Solo a Draghi era consentito quel che ha fatto oggi: parlare a muso duro ai partners europei, per dire che in autunno non sarà consentita la replica del minuetto comunitario sui vaccini. Dopo aver ascoltato per anni ciò che ci chiede l’Europa, finalmente sentiamo qualcuno che chiede a nome nostro qualcosa all’Europa.Bravo presidente Draghi. E giacché ci siamo, mi lascio andare a una dichiarazione birichina: il fallimento della campagna vaccinale-perché di quello parliamo- non è il solito capolavoro dell’italietta, ma una sconfitta della pomposa e fragile Europa dei burocrati. È fallita la missione del ‘vaccino gratis e subito per tutti’. Era una missione demagogica, impraticabile, inutile. Ci è costata migliaia di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Solo a Draghi era consentito quel che ha fatto oggi: parlare a muso duro ai partners europei, per dire che in autunno non sarà consentita la replica del minuetto comunitario sui. Dopo aver ascoltato per anni ciò che ci chiede l’, finalmente sentiamo qualcuno che chiede a nome nostro qualcosa all’.Bravo presidente Draghi. E giacché ci siamo, mi lascio andare a una dichiarazione birichina: ila campagna vaccinale-perché di quello parliamo- non è il solito capolavoro’italietta, ma unaa pomposa e fragiledei. È fallita la missione del ‘vaccino gratis e subito per tutti’. Era una missione demagogica, impraticabile, inutile. Ci è costata migliaia di ...

Politica vs Scienza Ha fatto bene l’ Italia a sospendere per 3 giorni il vaccino AstraZeneca accodandosi alla decisione di altri paesi europei? La questione è tutto fuorché di secondaria importanza poiché ha a che fare c ...

