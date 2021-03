Graduatorie ATA terza fascia: domande online dal 22 marzo, requisiti di accesso, titoli, servizi. LE GUIDE (Di domenica 21 marzo 2021) Graduatorie personale ATA terza fascia: pubblicato il decreto ministeriale e la nota per riapertura e aggiornamento per il triennio 2021/22. Le domande potranno essere presentate tramite Istanze online dal 22 marzo, tutte le istruzioni per accedere. I requisiti di accesso, i titoli valutabili, cosa bisogna sapere. Le FAQ. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021)personale ATA: pubblicato il decreto ministeriale e la nota per riapertura e aggiornamento per il triennio 2021/22. Lepotranno essere presentate tramite Istanzedal 22, tutte le istruzioni per accedere. Idi, ivalutabili, cosa bisogna sapere. Le FAQ. L'articolo .

