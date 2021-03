“Forever young”, stasera in tv Teo Teocoli e Lillo nell’elisir di Fausto Brizzi (Di domenica 21 marzo 2021) Se sei vecchio vuol dire che non sei morto giovane. E questo, è già un lato positivo della gioventù perduta. “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!“, l’aveva capito Lorenzo il Magnifico, imprigionando i suoi versi in un canto di carnevale. Strofe buffe, ma di saggezza, oggi ancor valide, mentre tutti rincorrono il sogno di restare giovani. Nell’Italia dei social, dei miti in costume, dei ‘non sei nessuno se’ non appari, la storia di un gruppo di amici diventa film, “Forever young” stasera in tv. Dove ciascuno, a modo proprio, cerca una rivincita sugli anni che passano inesorabili. Ci pensa Fausto Brizzi, regista di questa commedia del 2016, a farsi ‘menestrello’ di ridicole avventure, a mettere in mostra il lato comico dei cinquanta in su. E, “Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Se sei vecchio vuol dire che non sei morto giovane. E questo, è già un lato positivo della gioventù perduta. “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!“, l’aveva capito Lorenzo il Magnifico, imprigionando i suoi versi in un canto di carnevale. Strofe buffe, ma di saggezza, oggi ancor valide, mentre tutti rincorrono il sogno di restare giovani. Nell’Italia dei social, dei miti in costume, dei ‘non sei nessuno se’ non appari, la storia di un gruppo di amici diventa film, “in tv. Dove ciascuno, a modo proprio, cerca una rivincita sugli anni che passano inesorabili. Ci pensa, regista di questa commedia del 2016, a farsi ‘menestrello’ di ridicole avventure, a mettere in mostra il lato comico dei cinquanta in su. E, “Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è ...

Advertising

_Chiiar4 : @F0XMINA Sono già quasi sicura di volere la night version di Young Forever, poi sono indecisa se prendere Her oppur… - NobisMiserere : Una meraviglia di inno cantato questo pomeriggio per la prima domenica di Passione. Della serie, non tutto #JSBACH… - zeldascjgarette : STASERA SU RETE 4 FANNO FOREVER YOUNG #sabrinaferilli - zazoomblog : Forever Young: tutto quello che c’è da sapere sul film - #Forever #Young: #tutto #quello #sapere - LadyBee95070608 : @mmmiriaam Ce ne sono un po’ ma quando parte “We Are Bulletprof The Eternal e Young Forever” inizio ad emozionarmi… -