Emisfero Boreale – Nel 2100 l’estate durerà 6 mesi

(Di domenica 21 marzo 2021) Senza sforzi per mitigare il cambiamento climatico, le estati che durano quasi sei mesi potrebbero diventare la nuova normalità entro il 2100 nell'emisfero settentrionale. Secondo gli autori dello studio, il cambiamento avrebbe impatti di vasta portata sull'agricoltura, la salute umana e l'ambiente. Negli anni '50 nell'emisfero settentrionale, le quattro stagioni arrivarono secondo uno schema prevedibile.

SkyTG24 : Cade oggi l'equinozio, il giorno che inaugura la nuova stagione. Nel nostro emisfero boreale segna la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

Questo però non è valido per tutto il mondo: se per noi, e più in generale per tutto l'emisfero boreale, il 20 marzo sancisce la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, nell'emisfero australe coincide con il passaggio dall'estate all'autunno. Quest'anno l'equinozio di primavera è oggi sabato 20 marzo, più esattamente è stato stamani alle 10:37 ora italiana, giorno che sancisce il passaggio formale dall'inverno alla primavera. Dopo l'equinozio di primavera il dì continua ad allungarsi ogni giorno nell'emisfero boreale fino al solstizio d'estate: a quel punto le ore di luce cominciano a diminuire, tornando pari a quelle di buio all'equinozio d'autunno.