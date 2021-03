Dovizioso, altra caduta in motocross: non pare grave, ma test con l'Aprilia a rischio? (Di domenica 21 marzo 2021) Nuova caduta durante una gara di motocross per Andrea Dovizioso. Il forlivese, che partecipava a Chieve a una gara del Campionato Regionale Lombardia, si è infatti infortunato nel corso della prima ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Nuovadurante una gara diper Andrea. Il forlivese, che partecipava a Chieve a una gara del Campionato Regionale Lombardia, si è infatti infortunato nel corso della prima ...

