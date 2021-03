Covid, un altro calciatore positivo in Serie A: il comunicato (Di domenica 21 marzo 2021) Lo Spezia comunica la positività del difensore Juan Ramos con un una nota ufficiale sul proprio sito Nuovo caso di coronavirus in Serie A. Con una nota sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha comunicato infatti che dopo l’ultimo giro di tamponi il difensore spagnolo classe ’96 Juan Manuel Ramos è risultato positivo al Covid-19, pur Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Lo Spezia comunica la positività del difensore Juan Ramos con un una nota ufficiale sul proprio sito Nuovo caso di coronavirus inA. Con una nota sul proprio sito ufficiale, lo Spezia hainfatti che dopo l’ultimo giro di tamponi il difensore spagnolo classe ’96 Juan Manuel Ramos è risultatoal-19, pur Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

borghi_claudio : Domanda specifica a quel concentrato di #incompetanza (misto fra incompetenza e arroganza) della VdL su questo cert… - borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - fattoquotidiano : Germania, verso un altro mese di lockdown: dopo le riaperture, 2.300 scuole chiuse in 7 giorni. “Covid si diffonde… - tigrelt : RT @FmMosca: Cos’hanno in comune Piemonte-Trento-Bolzano? ??TANTI CASI #COVID ??TANTI VACCINATI Ma si sanno unire i puntini o gli ordini s… - TuvoReal : RT @FmMosca: Cos’hanno in comune Piemonte-Trento-Bolzano? ??TANTI CASI #COVID ??TANTI VACCINATI Ma si sanno unire i puntini o gli ordini s… -