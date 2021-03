Covid in Campania, oggi 1.810 positivi e 26 morti: l'indice di contagio stabile al 10,49% ma crescono ricoveri e terapie intensive (Di domenica 21 marzo 2021) Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il virus fa registrare 1.810 positivi su 16.812 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 marzo 2021) Resta, in, la curva dei contagi da Coronavirus in: il virus fa registrare 1.810su 16.812 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus, il bollettino della Campania: 1810 nuovi positivi, 2003 guariti La Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano, con l'aggiornamento sulla situazione legata al ... 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.613 *** Posti letto Covid e Offerta privata. ...

Covid in Campania, il bollettino odierno: 1810 nuovi contagi Tempo di Lettura: 1 minuto COVID - 19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.810 (*) di cui Asintomatici: 1.221 (*) Sintomatici: 589 (*) * ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid Italia, oggi 20.159 contagi e 300 morti: bollettino 21 marzo (Adnkronos) - Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino ...

Coronavirus Italia, altri 20.159 casi e 300 morti Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio da Covid sono stati 20.159, i morti 300 (ieri erano 401). Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.751 nuovi casi di persone risultate ...

