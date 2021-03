AstraZeneca | infermiera 27enne muore dopo la prima dose

Leggi su howtodofor

(Di domenica 21 marzo 2021) Un'georgiana, Megi Bakradze, 27 anni, è mortaessere stata vaccinata con il vaccinonella città di Akhaltsikhe. Lo riporta l'agenzia Reuters. Mezz'oraaver ricevuto la suainiezione - il 18 marzo scorso -, è andata in shock anafilattico ed è finita in coma. In Georgia la notizia è rimbalzata ovunque, creando timori e polemiche nonostante le rassicurazioni del ministero dalla salute, dell'Oms e dell'Ema. La ragazza è stata subito trasportata a Tbilisi ma i medici non sono riusciti a salvarla. I parenti di Megi hanno assicurato che la ragazza «non aveva malattie pregresse». E' ed partita subito un'inchiesta. L'incidente ha causato una sospensione della vaccinazione nella parte alta montagnosa della regione dell'Agiaria. Nel resto del paese, il processo ...