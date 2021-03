Violenza sessuale sulla spiaggia di Civitanova Marche. Un giovane di 25 anni dal giudice (Di sabato 20 marzo 2021) Civitanova - Violenza sessuale in spiaggia, mercoledì l'udienza preliminare per un civitanovese di 25 anni. I fatti contestati al giovane risalgono all'11 agosto dello scorso anno. Il civitanovese ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 marzo 2021)in, mercoledì l'udienza preliminare per un civitanovese di 25. I fatti contestati alrisalgono all'11 agosto dello scorso anno. Il civitanovese ...

