Temptation Island: Serena Enardu in ospedale? (Di sabato 20 marzo 2021) Serena Enardu, ex fidanzata del cantante pop Pago, ha pubblicato delle stories dove appariva particolarmente in ansia in ospedale. Per quale motivo la bella sarda si trova nell’ospedale della sua città? Non pare essere lei coinvolta in prima persona, ma un suo caro è lì per un intervento. Scopriamo insieme di chi si tratta! Serena Enardu è una delle ex concorrenti di Temptation Island Vip, in compagnia del suo ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021), ex fidanzata del cantante pop Pago, ha pubblicato delle stories dove appariva particolarmente in ansia in. Per quale motivo la bella sarda si trova nell’della sua città? Non pare essere lei coinvolta in prima persona, ma un suo caro è lì per un intervento. Scopriamo insieme di chi si tratta!è una delle ex concorrenti diVip, in compagnia del suo ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, una coppia annuncia (a sorpresa) le proprie nozze ... che avevamo conosciuto nel loro tortuoso percorso in Temptation Island , sembra finalmente pronta a compiere il grande passo. La loro storia d'amore in questi anni ha vissuto molti alti e bassi. I ...

Pillole velenose sull'Isola: la rubrica de La Velenosa Può uno che sta partecipando ad un reality trash, che ha partecipato a ciao Darwin e a Temptation Island, dire di non amare il trash???????? Ultima cosa io amo follemente Parasite Island, amo ...

Casting Temptation Island 2021 per single e coppie - TiConsiglio Ti Consiglio Temptation Island: Speranza e Alberto più uniti che mai Dopo le recenti voci che parlavano di una crisi fra Speranza Capasso e Alberto Maritato, i due ex concorrenti napoletani di Temptation Island hanno ...

Temptation Island: anche Nello Sorrentino cede alle punturine? Una volta usciti da Temptation Island sono stati molti quelli che si sono affidati a Giacomo Urtis per ringiovanire o per far apparire più piccolo ...

