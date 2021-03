Spezia-Cagliari, che errore di Simeone: sbaglia un gol a porta vuota (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Ha davvero dell’incredibile l’errore di Giovanni Simeone nel secondo tempo di Spezia-Cagliari. A un quarto d’ora dal termine il Cholito viene servito tutto solo a porta vuota da Joao Pedro ma riesce incredibilmente a sparare alto da un metro cestinando la più grande occasione dei sardi per il pareggio. Un errore davvero incomprensibile che rischia di costare carissimo ai suoi, in alto e di seguito il VIDEO. https://streamable.com/5y0vfd SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ha davvero dell’incredibile l’di Giovanninel secondo tempo di. A un quarto d’ora dal termine il Cholito viene servito tutto solo ada Joao Pedro ma riesce incredibilmente a sparare alto da un metro cestinando la più grande occasione dei sardi per il pareggio. Undavvero incomprensibile che rischia di costare carissimo ai suoi, in alto e di seguito il. https://streamable.com/5y0vfd SportFace.

