Ultime Notizie dalla rete : Sophia Floersch Sophia Floersch correrà nel Dtm: è sopravvissuta all'incidente di Macao 2018 Manca solo l'ufficialità, ma la foto e l'anticipazione lanciate dalla Bild sono chiare: Sophia Floersch è a un passo dal correre in Dtm nel 2021 per il team Abt Sportsline. La pilota tedesca - nel 2018 miracolosamente illesa in un violentissimo incidente nel GP di Macao e l'anno scorso ...

Mondiale Endurance - Ecco la entry - list ufficiale del WEC 2021 Proprio quest'ultima squadra avrà un equipaggio tutto al femminile che vedrà al volante Tatiana Calderon, Sophia Floersch e Beitske Visser. GTE Pro e AM. Nella categoria PRO avremo solo quattro ...

FIA WEC, la entry list della 6 ore di Spa Il FIA WEC pubblica la entry list provvisoria della 6 ore di Spa, primo appuntamento della stagione 2021. Chi sono i nomi da tenere d'occhio?

