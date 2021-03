Serie C, la Sambenedettese risponde ai giocatori: “La società ha sempre pagato pranzi e tamponi” (Di sabato 20 marzo 2021) Attraverso una nota, la Sambenedettese ha risposto ai calciatori che si lamentavano del mancato pagamento degli stipendi. Il club, che milita nel girone B di Serie C 2020/2021, aveva ricevuto una richiesta di spiegazioni da parte dell’Aic, interpellata dagli stessi giocatori. “In riferimento alle continue voci che si susseguono siamo costretti a chiarire che fino a oggi tutte le trasferte, i pranzi e i tamponi sono sempre stati pagati dalla Sambenedettese e da nessun altro. E anche la trasferta di oggi di Legnago non sarà pagata da nessuno che non sia la società. In questo momento vi chiediamo di non alimentare tensioni raccontando o scrivendo ulteriori dettagli non veritieri che fanno solo male a chi si prodiga ogni giorno per portare avanti il club” ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Attraverso una nota, laha risposto ai calciatori che si lamentavano del mancato pagamento degli stipendi. Il club, che milita nel girone B diC 2020/2021, aveva ricevuto una richiesta di spiegazioni da parte dell’Aic, interpellata dagli stessi. “In riferimento alle continue voci che si susseguono siamo costretti a chiarire che fino a oggi tutte le trasferte, ie isonostati pagati dallae da nessun altro. E anche la trasferta di oggi di Legnago non sarà pagata da nessuno che non sia la. In questo momento vi chiediamo di non alimentare tensioni raccontando o scrivendo ulteriori dettagli non veritieri che fanno solo male a chi si prodiga ogni giorno per portare avanti il club” ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC, la #Sambenedettese risponde ai giocatori: “La società ha sempre pagato pranzi e tamponi” - GazzettinoL : Serie C Gir B Perugia-Sudtirol Virtus Verona-Fano Triestina-Carpi Ferapisalò-Gubbio Vis Pesaro-Padova Legnago-Sambe… - OdeonZ__ : Lega Pro, Maxi Lopez e Montero pagano la trasferta per non perdere a tavolino - sportli26181512 : Lega Pro, Maxi Lopez e Montero pagano la trasferta per non perdere a tavolino: Lega Pro, Maxi Lopez e Montero pagan… - sportface2016 : #SerieC, Vis-Pesaro-Sambenedettese decisa dai portieri: termina 1-3 -