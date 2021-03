Roma - Napoli, tocca ai grandi ex: riscatto Mario Rui e Manolas (Di sabato 20 marzo 2021) Napoli - Mario era già sicuro del posto, del revival Romano, mentre Kostas lo ha voluto e inseguito con tutte le sue forze: e così domani i grandi ex della Roma vestiti d'azzurro saranno due. Entrambi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021)era già sicuro del posto, del revivalno, mentre Kostas lo ha voluto e inseguito con tutte le sue forze: e così domani iex dellavestiti d'azzurro saranno due. Entrambi ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I precedenti di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sar… - Raiofficialnews : “Le città italiane nascondono un’enorme quantità di segreti: dovunque si volga lo sguardo sgorgano storie, personag… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Agostinelli: 'Le milanesi non sbaglieranno quest'anno, al quarto posto vedo una tra Napoli, Roma e Atalanta'… - CorSport : #Fonseca: 'Pronti per il #Napoli, niente alibi. #Smalling out' ???? -