Pioli: “Abbiamo superato il momento difficile. Mi aspetto un ottimo finale di stagione. Ibra? Domani parte dall’inizio” (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la sconfitta interna con il Manchester United, costata l’eliminazione in Europa League, il Milan è atteso dalla trasferta di Firenze. Del match contro la Fiorentina, in programma Domani allo stadio Artemio Franchi, ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossonero, Stefano Pioli. Queste le sue parole: Sull’uscita dall’Europa League: “E’ stato un dispiacere forte ma siamo usciti dall’eliminazioni ancora più consapevoli delle nostre qualità. Ma anche che in certi livelli i particolari fanno la differenza, e nelle due aree di rigori siamo stato meno qualitativi“. Su Ibrahimovic: “Domani partirà dal primo minuto, la gara di giovedì gli è servita per mettere minutaggio. Non sappiamo quanto potrà durare ma la sua presenza è molto importante per noi. Le sue parole nel post gara di giovedì? Le parole di Zlatan mi sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la sconfitta interna con il Manchester United, costata l’eliminazione in Europa League, il Milan è atteso dalla trasferta di Firenze. Del match contro la Fiorentina, in programmaallo stadio Artemio Franchi, ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossonero, Stefano. Queste le sue parole: Sull’uscita dall’Europa League: “E’ stato un dispiacere forte ma siamo usciti dall’eliminazioni ancora più consapevoli delle nostre qualità. Ma anche che in certi livelli i particolari fanno la differenza, e nelle due aree di rigori siamo stato meno qualitativi“. Suhimovic: “partirà dal primo minuto, la gara di giovedì gli è servita per mettere minutaggio. Non sappiamo quanto potrà durare ma la sua presenza è molto importante per noi. Le sue parole nel post gara di giovedì? Le parole di Zlatan mi sono ...

