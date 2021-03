Letta attacca Salvini che replica, Enrico stai sereno (Di sabato 20 marzo 2021) Botta e risposta tra il neo segretario del Pd Enrico Letta e Matteo Salvini. Ad andare all'attacco per primo è Letta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) Botta e risposta tra il neo segretario del Pde Matteo. Ad andare all'attacco per primo èL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : ?? Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: ''Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati' - Rinaldi_euro : Il parigino Letta come apre bocca attacca la #Lega! Ma uno straccio di programma oltre allo #iussoli per un #PD… - cgregorio52 : RT @repubblica: ?? Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: ''Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati' - ger_sav : Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: 'Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati'… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Il segretario del Pd Letta attacca il leader della Lega: «Governo tenuto in ostaggio, pessimo inizio di Salvini». Il leghista… -