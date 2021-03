Juventus-Benevento, i convocati di Pirlo: non c’è Alex Sandro (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Benevento, match della Serie A 2020/2021 in programma domenica 21 marzo alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero deve ancora una volta fare i conti con alcune assenze importanti, a cominciare dal lungodegente Dybala. Oltre all’argentino però non ci saranno sugli esterni Cuadrado (squalificato) ed Alex Sandro, alle prese con dei problemi fisici come confermato dallo stesso Pirlo in conferenza stampa. I convocati Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: Chiellini, Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta, Dragusin, Di Pardo. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Andreaha diramato la lista deiper, match della Serie A 2020/2021 in programma domenica 21 marzo alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero deve ancora una volta fare i conti con alcune assenze importanti, a cominciare dal lungodegente Dybala. Oltre all’argentino però non ci saranno sugli esterni Cuadrado (squalificato) ed, alle prese con dei problemi fisici come confermato dallo stessoin conferenza stampa. IPortieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: Chiellini, Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta, Dragusin, Di Pardo. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata. SportFace.

