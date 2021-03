Islanda, eruzione vulcanica a pochi chilometri da Reykjavik – Le immagini (Di sabato 20 marzo 2021) Un’eruzione vulcanica attorno al monte Keilir ha illuminato i cieli notturni di Reykjavik, la capitale dell’Islanda. L’attività è ancora in corso. L’eruzione era stata preannunciata nei giorni scorsi dai movimenti magmatici: il vulcano, che si trova a sud del monte Fagradalsfjall, sulla penisola di Reykjanes, aveva fatto registrare nelle ultime settimane migliaia di scosse di terremoto – almeno 40 mila – perlopiù di bassa magnitudo. A diffondere la notizia – e le immagini – è stata l’Agenzia meteorologica islandese. L’area è disabitata e l’eruzione, che è ancora in corso, non dovrebbe aver allarmato le autorità. L’ultima eruzione sulla penisola di Reykjanes risale a quasi 800 anni fa, al 1240. March 19, 2021 «La prima notifica è stata ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Un’attorno al monte Keilir ha illuminato i cieli notturni di, la capitale dell’. L’attività è ancora in corso. L’era stata preannunciata nei giorni scorsi dai movimenti magmatici: il vulcano, che si trova a sud del monte Fagradalsfjall, sulla penisola di Reykjanes, aveva fatto registrare nelle ultime settimane migliaia di scosse di terremoto – almeno 40 mila – perlopiù di bassa magnitudo. A diffondere la notizia – e le– è stata l’Agenzia meteorologica islandese. L’area è disabitata e l’, che è ancora in corso, non dovrebbe aver allarmato le autorità. L’ultimasulla penisola di Reykjanes risale a quasi 800 anni fa, al 1240. March 19, 2021 «La prima notifica è stata ...

