Il Paradiso delle Signore, Giorgio Lupano: il messaggio ai colleghi dopo l’addio alla soap (Di sabato 20 marzo 2021) Ospite di spicco de I Soliti Ignoti, l’attore Giorgio Lupano ha voluto condividere un messaggio rivolto agli ex colleghi della soap. La carriera attoriale di Giorgio Lupano è iniziata in teatro, al termine del corso di studi che l’ha portato a diplomarsi alla scuola del Teatro Stabile di Torino. dopo 7 anni intensi a teatro e qualche ingaggio per parti minori in film per la tv, l’attore debutta al cinema con il film Il Manoscritto del Principe di Andò. Seguiranno ruoli di spicco in serie tv come Il Commissario Montalbano, Regina dei fiori e RIS, ma anche ruoli in film internazionali come La Papessa e The International. Con una simile carriera si immaginerebbe che l’attore fosse conosciuto dalla platea ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) Ospite di spicco de I Soliti Ignoti, l’attoreha voluto condividere unrivolto agli exdella. La carriera attoriale diè iniziata in teatro, al termine del corso di studi che l’ha portato a diplomarsiscuola del Teatro Stabile di Torino.7 anni intensi a teatro e qualche ingaggio per parti minori in film per la tv, l’attore debutta al cinema con il film Il Manoscritto del Principe di Andò. Seguiranno ruoli di spicco in serie tv come Il Commissario Montalbano, Regina dei fiori e RIS, ma anche ruoli in film internazionali come La Papessa e The International. Con una simile carriera si immaginerebbe che l’attore fosse conosciuto dplatea ...

