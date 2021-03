Firenze: ragazza di 15 anni tenta di accoltellare il padre. Portata in comunità (Di sabato 20 marzo 2021) Ha solo 15 anni ma è accusata di aver tentato di accoltellare il padre e di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri, stamani 20 marzo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Firenze, Rosario Lupo, per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti della 15enne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) Ha solo 15ma è accusata di averto diile di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri, stamani 20 marzo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in, emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di, Rosario Lupo, perto omicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti della 15enne L'articolo proviene daPost.

