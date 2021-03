Deidda FdI | “Sono in quarantena per un positivo al Covid sullo stesso volo I controlli vanno fatti prima”

(Di sabato 20 marzo 2021) Si può finire inperché uno dei viaggiatoriaereo è risultato? Sì. Lo denuncia, per esperienza diretta, Salvatore Sasso, deputato di Fratelli d’Italia. Ilsuldalla Capitale alla Sardegna Il parlamentare sardo ha raccontato la sua assurda esperienza in un lungo post su Facebook. “Ogni volta che ritorno da Roma – scrive Sasso– quindi ogni settimana edi prendere l’aereo, la mattina del, mi faccio un tampone rapido perché ho sempre temuto di far passare agli altri quello che oggi sta capitando a me e ad altri passeggeri dell’aereo. Ricevere la chiamata o sapere cheun contatto stretto di un passeggero, che ha preso il mio ...

Sardegna, la beffa del deputato: "Di nuovo in quarantena perché in aereo c'era un passeggero positivo". Il deputato sardo didovrà stare 14 giorni in quarantena, la beffa è servita: "Ogni volta che ritorno da Roma, quindi ...Sardegna, la beffa del deputato: 'Di nuovo in quarantena perché in aereo c'era un passeggero positivo'. Il deputato sardo didovrà stare 14 giorni in quarantena, la beffa è servita: 'Ogni volta che ritorno da Roma, quindi ...Il deputato sardo di Fdi dovrà stare 14 giorni in quarantena, la beffa è servita: "Ricevere la chiamata o sapere che sono un contatto stretto di un passeggero, che ha preso il mio stesso volo, risulta ...nonostante il tampone di controllo successivo risulti negativo”, così racconta il Deputato di FdI Salvatore Deidda; “Il Governo ha avuto un anno per organizzarsi, ora ci deve ascoltare. Bloccare una ...