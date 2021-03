Decreto Sostegni, rottamazione cartelle: un condono a metà. Gli aiuti settore per settore (Di sabato 20 marzo 2021) Il condono ci sarà, ma più che dimezzato rispetto alle ipotesi della vigilia. Le vecchie cartelle esattoriali fino a 5 mila euro saranno cancellate. Ma la sanatoria, che partirà... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021) Ilci sarà, ma più che dimezzato rispetto alle ipotesi della vigilia. Le vecchieesattoriali fino a 5 mila euro saranno cancellate. Ma la sanatoria, che partirà...

