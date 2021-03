Daydreamer: Vita Privata e Curiosità su Ahmet Olgun Sunaer, l'affascinante Bulut della Soap (Di sabato 20 marzo 2021) Scopriamo insieme qualcosa in più sull'Attore interprete di Bulut, l'affascinante ragazzo che sembra aver fatto breccia nel cuore di Deren, dopo il salto temporale di Daydreamer. Leggi su comingsoon (Di sabato 20 marzo 2021) Scopriamo insieme qualcosa in più sull'Attore interprete di, l'ragazzo che sembra aver fatto breccia nel cuore di Deren, dopo il salto temporale di

Advertising

francesco_9809 : @Saverio_94 Mediaset non ci arriva mai a queste cose. Già in programma una vita e addirittura 20 minuti di daydreamer. - ilariasegalini : RT @meencantasonar: Si ma io nella vita me lo merito un ragazzo come Can Divit che si perde a guardare Sanem. #DayDreamer - Miriam25690611 : RT @meencantasonar: Si ma io nella vita me lo merito un ragazzo come Can Divit che si perde a guardare Sanem. #DayDreamer - Ylenia33076557 : RT @meencantasonar: Si ma io nella vita me lo merito un ragazzo come Can Divit che si perde a guardare Sanem. #DayDreamer - PietradiLuna8 : RT @meencantasonar: Si ma io nella vita me lo merito un ragazzo come Can Divit che si perde a guardare Sanem. #DayDreamer -