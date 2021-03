Covid, Diletta Leotta si vaccinerà: “Io non ho paura! Quando sarà il mio turno…” (Di sabato 20 marzo 2021) Diletta Leotta si vaccinerà. E' quanto comunicato dalla stessa conduttrice DAZN, che su Instagram ha voluto mandare un messaggio a coloro che hanno dubbi nei confronti dei vaccini contro il Covid-19, spiegando che lei senza problemi lo farà. Ha scritto infatti: "Io non ho paura! Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall'EMA e dall'AIFA". Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 20 marzo 2021)si. E' quanto comunicato dalla stessa conduttrice DAZN, che su Instagram ha voluto mandare un messaggio a coloro che hanno dubbi nei confronti dei vaccini contro il-19, spiegando che lei senza problemi lo farà. Ha scritto infatti: "Io non hoil mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall'EMA e dall'AIFA". Golssip.

Advertising

TweetNotizie : Diletta Leotta e il Covid: «Non ho paura. Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dal… - Valenti40905251 : @Mariagenn59 @Sabriland21 Ciao,la partita Roma/Napoli è trasmessa da Sky non da Dazn Diletta doveva essere sul c… - nedacanyaman2 : RT @antonel05473931: Can Yaman compra un anello da 40 mila euro a Diletta Leotta ma lei non è convinta, ecco tutte le spiegazioni https://… - antonel05473931 : Can Yaman compra un anello da 40 mila euro a Diletta Leotta ma lei non è convinta, ecco tutte le spiegazioni… - ida_diletta : ???? 18 Marzo 2021 - Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Un anno fa le immagini di Bergamo.… -