Combinata nordica | Riiber trionfa a Klingenthal e conquista la Coppa del Mondo | 19° Kostner

(Di sabato 20 marzo 2021) Jarl Magnusha vinto la gara didivalevole per ladeldi2020-2021 ed hato la Sfera di Cristallo. Dopo esser stato il migliore nella prova del salto, il norvegese si è ripetuto nel fondo precedendo il giapponese Akito Watabe. Terzo posto per l’austriaco Johannes Lamparter. Per quanto riguarda gli italiani, Aaronha chiuso 19° a circa tre minuti di ritardo dal vincitore, mentre Samuel Costa è arrivato 22° a +3’17”. SportFace.