Caso Open Arms, la Procura chiede il rinvio a giudizio di Matteo Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) Palremo - La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nell'ambito dell'inchiesta sui ritardi dello sbarco di 147 migranti ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) Palremo - Ladella Repubblica di Palermo ha chiesto ilper l'ex ministro dell'Interno,, nell'ambito dell'inchiesta sui ritardi dello sbarco di 147 migranti ...

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ SIAMO TUTTI CON TE, CAPITANO! ?????… - Agenzia_Ansa : Udienza preliminare a carico del leader della Lega Matteo Salvini in corso a Palermo per il caso Open Arms. Dal pro… - ilpost : La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Open Arms - kpopstansbitch : Eii ragaa vi va di seguire la mia playlist? In caso qualcuno volesse avere una playlist con cui ascoltare le canzon… - Massimi12446519 : RT @fabrizio19651: L’accusa è sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Per i giudici, tenere in mare, per sei giorni, i 147 migran… -