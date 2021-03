Amici 20, prima puntata: eliminati Gaia Di Fusco e Esa Abrate (Di domenica 21 marzo 2021) È appena terminata la prima puntata del Serale di Amici 20: i ragazzi – divisi in tre squadre e capitanati da una coppia di prof ciascuna – si sono dati battaglia a colpi di coreografie e brani da interpretare, con lo scopo di conquistare il punto e passare così alla puntata successiva. A valutare le esibizioni dei cantanti e ballerini in gara una giuria d’eccezione, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Ospite speciale della prima puntata del serale di Amici 20, l’attrice Sabrina Ferilli, che ha presentato la fiction Svegliati amore mio di cui è protagonista e che partirà mercoledì 24 marzo. A partire con la prima manche è stata la squadra dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i quali hanno ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) È appena terminata ladel Serale di20: i ragazzi – divisi in tre squadre e capitanati da una coppia di prof ciascuna – si sono dati battaglia a colpi di coreografie e brani da interpretare, con lo scopo di conquistare il punto e passare così allasuccessiva. A valutare le esibizioni dei cantanti e ballerini in gara una giuria d’eccezione, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Ospite speciale delladel serale di20, l’attrice Sabrina Ferilli, che ha presentato la fiction Svegliati amore mio di cui è protagonista e che partirà mercoledì 24 marzo. A partire con lamanche è stata la squadra dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i quali hanno ...

