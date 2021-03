Whatsapp e Instagram down in tutto il mondo L' esperto | Attacco hacker? Prematuro dirlo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Milano -in blackout globale oggi pomeriggio per circa mezz'ora. Sono bastati 30 minuti per gettare nel panico gli utenti delle app più utilizzate. Non bastasse, dopo poco si ...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - il__filosofo : RT @blogfix24: Twitter e #telegram che rivendicano la loro supremazia su Instagram e Whatsapp: # #instagramdown #whatsappdown - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp, Instagram e Facebook stanno tornando a normalità #ANSA #whatsappdown #instagramdown -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp Instagram

E FACEBOOK DOWN/ Quando tornano online: problemi in risoluzione "Questo mi dà la speranza che la legge possa entrare in vigore prima delle elezioni politiche che si terranno nell'...Così un portavoce di Facebook sui disservizi a, Facebook e Messenger. Loading... Dove si concentrano i maggiori disservizi In Italia si sono segnalati, per quanto riguarda ...Twitter si riconferma al primo posto tra i social più utilizzati, soprattutto nelle ultime ore in cui si sta registrando una falla ai sistemi di Whatsapp, ...SpaceX Dragon XL sarà una nuova versione delle capsule Dragon (attualmente Crew e Cargo) che servirà a portare i componenti del Lunar Gateway in orbita lunare così da aprire la strada alle missioni NA ...