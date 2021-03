Vogliamo dire grazie a te che hai portato la luce in questi giorni bui (Di venerdì 19 marzo 2021) Non sappiamo il tuo nome, né il colore della tua pelle. Non conosciamo i tuoi lineamenti, la forma dei tuoi occhi, né il tuo peso e l’altezza. Non sappiamo molto neanche della tua mamma e del tuo papà: chissà quali grandi progetti avranno in serbo per te, per la donna che diventerai. E chi lo sa quante cose belle sei destinata a fare, un giorno. Di cose di te ne conosciamo davvero poche, ma la sola presa di coscienza della tua esistenza in questo mondo, e in questo momento storico, ha portato la luce in uno dei periodi più bui. Tu ci hai ridato la speranza, quelle che avevamo perso in battaglia. Tu ci hai permesso di tornare a credere che non tutto è perduto e che possiamo ancora sconfiggere questo mostro che ci hai portato via tanto, troppo. Hai rimesso in circolo quella speranza di cui tutti, un tempo ci siamo fatti portavoce, ma che ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) Non sappiamo il tuo nome, né il colore della tua pelle. Non conosciamo i tuoi lineamenti, la forma dei tuoi occhi, né il tuo peso e l’altezza. Non sappiamo molto neanche della tua mamma e del tuo papà: chissà quali grandi progetti avranno in serbo per te, per la donna che diventerai. E chi lo sa quante cose belle sei destinata a fare, un giorno. Di cose di te ne conosciamo davvero poche, ma la sola presa di coscienza della tua esistenza in questo mondo, e in questo momento storico, halain uno dei periodi più bui. Tu ci hai ridato la speranza, quelle che avevamo perso in battaglia. Tu ci hai permesso di tornare a credere che non tutto è perduto e che possiamo ancora sconfiggere questo mostro che ci haivia tanto, troppo. Hai rimesso in circolo quella speranza di cui tutti, un tempo ci siamo fatti portavoce, ma che ...

